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【新股上市】寶寶樹據報通過港上市籌16.9億

文章日期：2018年11月21日 09:13
寶寶樹據報通過港上市(截圖自公司網頁)

彭博引述消息指，阿里巴巴投資的寶寶樹將通過香港新股上市，集資2.17億美元(即16.93億港元)，發售價為每股6.80元，位於指導價區間低端。

報道指，公司早前計劃發行2.503億股股票，招股價介乎每股6.8至8.8元，預計將 於11月27日開始掛牌交易。

報道又引述寶寶樹對投資者表示，香港IPO獲得足額認購。

另外，彭博根據發給投資者消息指，同程藝龍計弗計劃在港上市，發售1.438億股股票，發售價在9.8元，籌集1.8億美元(即14.04億港元)。

報道指，同程藝龍計弗早前尋求籌集2.32億美元(即18.1億港元)，指導價格區間介乎每股9.7至12.65元。公司預計，將於11月26日開始掛牌上市。

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