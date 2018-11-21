【中美角力】特習會前夕 美國指責中國進一步侵權
文章日期：2018年11月21日 08:58
在月底G20舉行的特習會前夕，美國貿易代表Robert Lighthizer的辦公室發表了一篇長達53頁的詳細報告，指責中國政府支持的智識產權和技術盜竊活動還在繼續。報告指，「中國沒有從根本上改變其於技術轉讓、智識產權和創新有關的行為、政策和做法，甚至最近幾個月似乎還採取了進一步的不合理行動」。
聲明指，「中國並沒有從根本上改變其不公平、不合理和扭曲市場的做法」，Lighthizer表示，此次更新是政府「加強監督和執法工作」的一部分。
報告又指，中國並未對最初的301報告做出「建設性」回應，也未能採取任何實質性行動來回應美國的關切，更指出，中國已表明，不會改變政策來回應這項初步調查。報告又指，中國持續進行並支持對美國智識產權的網路竊盜政策和做法，而且仍繼續實施具差別待遇的技術許可限制。
報告又批評中國的放寬措施，指儘管中國放寬了對部份外國所有人的限制，但中國政府仍繼續透過外國投資限制，來要求或施壓美國企業將技術轉移至中國實體。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26