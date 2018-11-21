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【中美角力】特習會前夕 美國指責中國進一步侵權

文章日期：2018年11月21日 08:58

在月底G20舉行的特習會前夕，美國貿易代表Robert Lighthizer的辦公室發表了一篇長達53頁的詳細報告，指責中國政府支持的智識產權和技術盜竊活動還在繼續。報告指，「中國沒有從根本上改變其於技術轉讓、智識產權和創新有關的行為、政策和做法，甚至最近幾個月似乎還採取了進一步的不合理行動」。

聲明指，「中國並沒有從根本上改變其不公平、不合理和扭曲市場的做法」，Lighthizer表示，此次更新是政府「加強監督和執法工作」的一部分。

報告又指，中國並未對最初的301報告做出「建設性」回應，也未能採取任何實質性行動來回應美國的關切，更指出，中國已表明，不會改變政策來回應這項初步調查。報告又指，中國持續進行並支持對美國智識產權的網路竊盜政策和做法，而且仍繼續實施具差別待遇的技術許可限制。

報告又批評中國的放寬措施，指儘管中國放寬了對部份外國所有人的限制，但中國政府仍繼續透過外國投資限制，來要求或施壓美國企業將技術轉移至中國實體。

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