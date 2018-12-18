【開市焦點】港股ADR跌334點 留意油股、科技、零售股
文章日期：2018年11月21日 08:49
美股急挫，環球股市難逃一跌，港股ADR隔晚跌334點或1.31%，報25506點，港股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.18%，折合報278.27元；匯控（0005）跌1.23%，折合報64.3元；建行（0939）跌1.32%，折合報6.39元。
今日焦點股份可留意：
科技股重挫，美國貿易代表Robert Lighthizer發表聲明，指責中國繼續竊取智識產權和技術，中資科技股料續挫。
紐油、布油隔晚重挫逾6%，今早油股料受壓。
《華爾街日報》引述未具名知情人士的話報道稱，中遠海運（1919）開始出售加州長灘大型貨櫃碼頭的程序。留意中遠海運及東方海外（0316）。
美國零售股表現遜預期，留意美國零售相關股，如利豐（0494）。
神州租車（0699）公布截至9月底止首三季業績，純利同比減少76.6%至1.5億元人民幣。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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