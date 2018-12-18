即時財經新聞

【開市焦點】港股ADR跌334點 留意油股、科技、零售股

文章日期：2018年11月21日 08:49

美股急挫，環球股市難逃一跌，港股ADR隔晚跌334點或1.31%，報25506點，港股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.18%，折合報278.27元；匯控（0005）跌1.23%，折合報64.3元；建行（0939）跌1.32%，折合報6.39元。

今日焦點股份可留意：

科技股重挫，美國貿易代表Robert Lighthizer發表聲明，指責中國繼續竊取智識產權和技術，中資科技股料續挫。

紐油、布油隔晚重挫逾6%，今早油股料受壓。

《華爾街日報》引述未具名知情人士的話報道稱，中遠海運（1919）開始出售加州長灘大型貨櫃碼頭的程序。留意中遠海運及東方海外（0316）

美國零售股表現遜預期，留意美國零售相關股，如利豐（0494）

神州租車（0699）公布截至9月底止首三季業績，純利同比減少76.6%至1.5億元人民幣。

其他報道：

【中美角力】特習會前夕 美國指責中國進一步侵權

上一頁
下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

【有片：投資王道】投資王道王弼:小心「假新聞」挾淡倉

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片