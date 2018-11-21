恒指昨跌531點，收報25,840點，成交金額774億元。美股、內地A股齊大跌，港股跟隨掉頭向下，未能企穩50天線之上。現在的問題是信貸市場有些不穩定，無論高息債還是投資級別債券都見沽壓，違約掉期差價也擴闊，若情况持續股市將出現大問題。另一個是A股救市效果淡化，中小創、併購概念也降溫。

美股再度大跌，科技股跌破前低位，蘋果一再削減新iPhone訂單、英偉達受虛擬貨幣崩盤影響、Netflix也被質疑最終盈利能力，估值開始全面向下。資金明顯轉向防守型股份，例如麥當勞、星巴克、電訊股Verizon、美國鐵塔等都有上佳表現。如果只是部署上轉趨防守型，問題還不算太大，始終股市有升有跌，估值收縮至合理水平後，又會再出現風格轉換。但信貸市場一旦出現問題，卻會引發股市出現持續拋售。

首先，高息債券ETF（HYG）跌至83美元，已跌穿2016年11月全球美元短缺時的低位，走勢呈大圓頂後一浪低於一浪。第二，雖然部分新興市場出現股匯齊反彈，例如巴西、土耳其表現凌厲，但新興市場債券ETF（EMB）價格卻直撲2016年1月20日低位。以違約掉期價差來看，息差已擴闊至逾400點子，若進一步上升便會到達2015年第四季至2016年初時的恐慌水平；即使是投資級別債券，價差也同樣顯著擴闊，即使絕對水平仍然低企，但走勢卻相當不好。

國債息回落 公用房託再受青睞

何解信貸市場突然變得不穩定？暫時未有很明確原因，或許是擔心中美貿易戰升級，明年經濟走弱而提前拋售和買保險，又或是股市下跌所致。也說不定因為債務高企的通用電氣一再被降級，引發市場恐慌。無論如何，在債市重新回穩前，股市都會有較大沽壓，高估值的科技股首當其衝。但由於國債債息回落，傳統防守性的公用股、房託股卻重新受到資金青睞。

美股下跌刺激全球避險情緒，而A股救市效果也在淡化，進一步影響港股表現。中央救市初期藥石亂投，整體上就是銀彈攻勢，這邊數百億元人民幣、那邊1000億元人民幣，與股權質押總額相差很遠。真正轉捩點有兩個，一是放鬆監管，游資湧現瘋炒垃圾股，個別曾急升70%，賺錢效應終吸引資金大舉進場。另一個是由習主席金口提出的科創板，又放鬆併購限制，前者是一個炒作借口，但後者卻是2012年創業板走出超級大牛市的核心所在，透過收購快速拉高盈利，高增長支持股價動輒爆升以倍計。這兩點才是A股反覆回升、大量股份成功解押的重點。

料上證指國指年底前通道徘徊

但游資似乎已觸碰到中央的底線，長生生物多個漲停後，剛過去的周末卻換來重大違法或被強制退市。中小創本周仍有餘威，但中央又警示商譽減值風險，而這正是創業板泡沫在2015年徹底爆破的原因，結果滬深兩市昨日雙雙插水。上證指和國指均受制於保歷加通道頂部，而從最新迹象顯示，中美兩國貿易談判又再陷入僵局，本月底的習特會料難有好消息。中港股市只能期望中央減息降準，否則年底前在通道內徘徊機會較大。

[張兆聰 還看今朝]