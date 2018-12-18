【歐美戰報】油價急挫蘋果續跌 零售股業績差 道指挫551點
文章日期：2018年11月21日 08:15
美股隔晚全線下跌，油價重挫打擊能源股，蘋果續跌拖累科技板塊，美國連鎖超市Target公佈的第三季度同店銷售和調整後每股純利低於預期，拖累股價一度大跌逾14%，美國百貨公司勞氏以及服裝品牌Gap的業績亦不及預期亦影響市場氣氛。
紐約期油一年來首次跌破每桶54美元，因全球股市下跌，以及投資者擔心OPEC減產計畫不足以阻止庫存增長，紐約期油下跌6.7%，報53.39美元/桶，布油亦跌6.5%，報62.43美元/桶。
道瓊斯工業平均指數收跌551點，跌幅2.21%，報24465點。標普500指數收跌48點，跌幅1.82%，報2641點。納斯達克綜合指數收跌119點，或1.71%，報6908點。
蘋果跌4.7%，報176.98美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低60點，而Intel跌1.27%，報47.39元，是拖低道指最少的股份，拖低4點。
科技股方面，蘋果收市報176.98元，跌4.77%，谷歌母公司Alphabet收市報1030.45元，升0.29%，亞馬遜收市報1495.46元，跌1.11%，Facebook收市報132.43元，升0.66%。
歐洲STOXX 600指數收跌1.15%，報351點。德國DAX指數收跌1.59%，報11066點；法國CAC 40指數跌1.22%，報4924點；英國富時100指數收跌0.76%，報6947點。
|股票名稱
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|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
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|1093 石藥集團
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|0012 恆基地產
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|1113 長實集團
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|3328 交通銀行
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|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
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|0883 中國海洋石油
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|1109 華潤置地
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|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26