美股隔晚全線下跌，油價重挫打擊能源股，蘋果續跌拖累科技板塊，美國連鎖超市Target公佈的第三季度同店銷售和調整後每股純利低於預期，拖累股價一度大跌逾14%，美國百貨公司勞氏以及服裝品牌Gap的業績亦不及預期亦影響市場氣氛。

紐約期油一年來首次跌破每桶54美元，因全球股市下跌，以及投資者擔心OPEC減產計畫不足以阻止庫存增長，紐約期油下跌6.7%，報53.39美元/桶，布油亦跌6.5%，報62.43美元/桶。

道瓊斯工業平均指數收跌551點，跌幅2.21%，報24465點。標普500指數收跌48點，跌幅1.82%，報2641點。納斯達克綜合指數收跌119點，或1.71%，報6908點。

蘋果跌4.7%，報176.98美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低60點，而Intel跌1.27%，報47.39元，是拖低道指最少的股份，拖低4點。

科技股方面，蘋果收市報176.98元，跌4.77%，谷歌母公司Alphabet收市報1030.45元，升0.29%，亞馬遜收市報1495.46元，跌1.11%，Facebook收市報132.43元，升0.66%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.15%，報351點。德國DAX指數收跌1.59%，報11066點；法國CAC 40指數跌1.22%，報4924點；英國富時100指數收跌0.76%，報6947點。