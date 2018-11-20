以「打邊爐」聞名的本地中式酒樓集團福苑申請在Gem板上市，據初步招股文件顯示，集團目前擁有「金都海鮮酒家」、「順德經典」等五個酒樓品牌，惟估計受上市費用及稅款急增拖累，截至今年6月底止年度，純利急挫近九成至41.7萬元。

值得留意的是，年僅31歲、大股東盧浩宏夫婦女兒盧靄寧亦是執董之一，她今年3月更獲政府委任加入「降低食物中鹽和糖委員會」，據招股文件披露，她是英國雷丁大學心理學學士畢業，至2012年加入公司，今年9月才升任執董。除盧氏一家三人出任執董外，現時在廣州經營酒家的前亞視藝員黃麗梅亦會出任獨立非執行董事。

翻查資料，福苑在1997年開設首家福苑海鮮酒家，其後在2004年設另一品牌「金都海鮮酒家」，主攻酒席宴會市場，目前旗下透過五個品牌開設9家分店，當中旺角及黃埔的兩間「龍閣」是集團收入最大來源，截至今年6月底止年度，合共頁獻9674.3萬元收入。截至2017年6月底止年度，福苑純利約351.1萬元，惟因稅款增加，以及估計受上市開支影響，截至今年6月底止純利急挫。