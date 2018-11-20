謝瑞麟：高鐵大橋短期未見幫助 長線可利好零售市道
文章日期：2018年11月20日 20:55
香港9月零售按年僅升2.4%，謝瑞麟（0417）主席兼行政總裁謝邱安儀表示，由於去年基數較高，加上中美貿易戰，以及人民幣貶值，相信10月開始會更明顯放緩，對零售市道持審慎態度。
謝邱安儀指出，高鐵通車後，集團旺角及尖沙咀於十一黃金周的銷售有所增長，不過其他地區表現持平。而10月中港珠澳大橋通車後，目前以團體客為主，需要時間增加自由行人數，短期未見幫助，但長線而言依然利好香港零售市道。
她續指，由於中港兩地的市況不太明朗，未來開店會更為審慎，內地會繼續由過去於百貨公司開店，轉換位置到商場內，但效果需要2年才會浮現，預計屆時內地的同店銷售可重拾正增長。
集團產品平均單價於上半個財年增加13.4%至8175元。謝邱安儀表示，由於基建設施帶動的客源以中國南部居民為主，大多均是日常佩戴及送贈朋友，預計單價升幅未必維持過去的水平。
集團副主席及首席策略暨財務官伍綺琴補充，未來傾向推出更多以大眾化、年輕化的產品，以應付不明朗市況。
集團期內毛利率下跌2.2百分點至38.9%，謝邱安儀形容跌幅是合乎預期及健康，因集團轉型至加盟店發展內地業務，加上金飾銷售提升，毛利率相應較低以致。
記者：蕭嘉聰
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更新時間：2018-12-18 16:10
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