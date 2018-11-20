【擴充計劃】Google斥53.8億元在丹麥設數據中心
文章日期：2018年11月20日 17:58
Alphabet旗下Google將於丹麥的Fredericia投資45億克朗(6.9億美元，即53.8億港元)成立一家新的數據中心。
根據計劃，該新數據中心將2021年完工後，聘用150至200名員工。
Google同時計劃在丹麥尋求新的綠色投資機會，並且在評估陸上和海上風能及太陽能領域的一些項目，惟目前未指明任何業務合作夥伴。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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