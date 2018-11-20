即時財經新聞

【擴充計劃】Google斥53.8億元在丹麥設數據中心

文章日期：2018年11月20日 17:58
Google斥53.8億元在丹麥設數據中心。

Alphabet旗下Google將於丹麥的Fredericia投資45億克朗(6.9億美元，即53.8億港元)成立一家新的數據中心。

根據計劃，該新數據中心將2021年完工後，聘用150至200名員工。

Google同時計劃在丹麥尋求新的綠色投資機會，並且在評估陸上和海上風能及太陽能領域的一些項目，惟目前未指明任何業務合作夥伴。

其他報道：

【重申不批】澳洲：長實集團收購APA不符合澳洲的國家利益

【胡潤排名】騰訊知識產權競爭力不如海爾、華為 僅高於神華

【iPhone唔賣得】傳蘋果削減1/3新iPhone訂單 股價見4個月低位

上一頁
下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

【有片：埋身擊】恒指持續偏軟 國指可細注趁低吸納

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片