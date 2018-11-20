Alphabet旗下Google將於丹麥的Fredericia投資45億克朗(6.9億美元，即53.8億港元)成立一家新的數據中心。

根據計劃，該新數據中心將2021年完工後，聘用150至200名員工。

Google同時計劃在丹麥尋求新的綠色投資機會，並且在評估陸上和海上風能及太陽能領域的一些項目，惟目前未指明任何業務合作夥伴。

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