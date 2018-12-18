根據長實（1113）得到澳洲財政部長的新聞稿，就長實一系公司收購澳洲APA方面，作出最後決定。澳洲財政部長Josh Frydenberg表示，經徵詢意見後，其認為長實為首財團若落實收購APA，會變成單一外資公司獨一擁有及控制澳洲最重要的輸氣項目，因此與澳洲國家利益相反。不過，他對長實在他任職前後，就有關收購作出建設性參與，表達感謝，同時指出，他的決定並非針對長實或個別公司，澳洲政府會繼續歡迎長實集團對澳洲投資，並對澳洲經濟作更大貢獻。

Josh Frydenberg致函長實時指，長實集團目前是澳洲的燃氣及電力主要投資者，亦是數以百萬計澳洲人依賴的基建服務提供者，澳洲政府會繼續歡迎長實集團對澳洲投資，亦承諾外國投資者到澳洲投資，並指外國投資者有助支持就業及提高生活水準。澳洲的外國人投資機制有助確保澳洲的社區得到保證，亦不會導致國家利益需要因為外國投資而妥協。他作為財政部長，會就外國投資項目逐個進行評估，並繼續歡迎不違反國家利益的外國投資到來。

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