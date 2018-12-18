即時財經新聞

【重申不批】澳洲：長實集團收購APA不符合澳洲的國家利益

文章日期：2018年11月20日 17:33

根據長實（1113）得到澳洲財政部長的新聞稿，就長實一系公司收購澳洲APA方面，作出最後決定。澳洲財政部長Josh Frydenberg表示，經徵詢意見後，其認為長實為首財團若落實收購APA，會變成單一外資公司獨一擁有及控制澳洲最重要的輸氣項目，因此與澳洲國家利益相反。不過，他對長實在他任職前後，就有關收購作出建設性參與，表達感謝，同時指出，他的決定並非針對長實或個別公司，澳洲政府會繼續歡迎長實集團對澳洲投資，並對澳洲經濟作更大貢獻。

Josh Frydenberg致函長實時指，長實集團目前是澳洲的燃氣及電力主要投資者，亦是數以百萬計澳洲人依賴的基建服務提供者，澳洲政府會繼續歡迎長實集團對澳洲投資，亦承諾外國投資者到澳洲投資，並指外國投資者有助支持就業及提高生活水準。澳洲的外國人投資機制有助確保澳洲的社區得到保證，亦不會導致國家利益需要因為外國投資而妥協。他作為財政部長，會就外國投資項目逐個進行評估，並繼續歡迎不違反國家利益的外國投資到來。

其他報道：

【險守四球】得寶一房409萬 重返去年中同類水平

【終於開齋】曉廬四房大戶1.65億沽  年半首宗成交

【樓市回落】太古城3房套呎租34元 1個月跌25%

上一頁
下一頁

編輯推介

即時財經新聞

【有片：埋身擊】恒指持續偏軟 國指可細注趁低吸納

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片