【虛擬銀行】康宏：向金管局申請虛擬銀行牌照仍在商討中
文章日期：2018年11月20日 17:16
康宏環球（1910）公布，投資1500萬英鎊（約1.54億港元）入股英國虛擬銀行Tandem，並計劃運用Tandem技術提供電子金融服務。日前市傳康宏未能在首輪虛擬銀行申請取得牌照，康宏創業投資部主管葉孫銘表示，牌照申請尚在程序之中，不評論有關消息，而一些服務不需要牌照亦可推出。他又指，未來亦會繼續物色其他合作伙伴，例如在保險和數據分析方面。
Tandem創辦人及行政總裁Ricky Knox表示，他們在英國的虛擬銀行牌照申請兩年半，今年初正式向公眾提供服務，客戶人數現時約有40萬個，在4500萬人口的英國算是成功。他們為客戶整合不同銀行賬戶，並為他們分析客戶消費並提供節省支出的方案，亦提供信用卡借等服務。
記者：歐陽偉昉
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更新時間：2018-12-18 16:10
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