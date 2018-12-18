外圍股市下挫，加上A股下滑，拖累港股最多瀉近600點，終止連續三日上升，跌穿10天線(25956點)。恒指今早低開328點或1.25%，甫開見26132點已是全日高位，其後跌幅擴大，臨近上午收市前突插最多595點，午後大部分時間維持逾500點跌幅，全日收報25840點，挫531點或2.02%，成交金額774億元；國指跌165點或1.56%，報10466點。

恒指成份股僅得煤氣（0003）和華潤電力（0836）平收外，其餘股份均下跌，石藥（1093）跌5.26%，收報16.2元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌4.27%，收報62.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低103點。

隔晚美國科技股下跌，本地科網及軟件股跟隨捱沽，騰訊（0700）跌3.3%，收報281.6元，拖累恒指跌79點。發盈警的美圖公司（1357）挫6.44%，報4.07元，中國軟件（0354）挫5.83%，報4.52元；金蝶（0268）跌5.5%，報7.22元。

中央鼓勵保險公司、私募股權投資基金等各類機構，積極參與市場化法治化債轉股。內險股受壓，太保（2601）跌2.98%，報29.3元；中國再保險（1508）跌2.56%，報1.52元；中人壽（2628）跌2.25%，報16.5元。

中資券商股受A股相關股拖累向下，華融（0993）挫4.84%，報0.59元；華泰證券（6886）跌4.45%，報13.3元；國泰君安（1788）跌4.05%，報1.42元。

小米集團（1810）今年第三季轉虧為盈賺，股價成逆市奇葩，半日升幅擴大，收報14.74元，升8.38%。

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