即時財經新聞

【本港數據】10月份整體消費物價增長2.7% 符預期

文章日期：2018年11月20日 16:36

政府統計處公布，10月份的消費物價指數同比增長2.7%，增幅與9月持平，同時亦符合市場預期。若剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數同比升3%，低於9月的3.1%，主要是由於新鮮蔬菜價格和旅遊費用升幅收窄所致。

政府發言人表示，由於新鮮蔬菜價格以及旅遊費用的升幅減慢，十月份基本通脹率輕微下降至3.0%。鑑於本地成本上升，以及早前新訂住宅租金上升的影響繼續浮現，未來數月的通脹率或仍有一些輕微的上升壓力。政府會繼續密切留意情況，特別是通脹對低收入人士的影響。

其他報道：

【樓市回落】太古城3房套呎租34元 1個月跌25%

【本港樓市】鄭志剛: 對未來樓市審慎樂觀

【官媒訪問】馬化騰：騰訊被命運眷顧走到今天 首要歸功這個時代

上一頁
下一頁

編輯推介

即時財經新聞

【有片：埋身擊】恒指持續偏軟 國指可細注趁低吸納

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片