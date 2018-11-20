政府統計處公布，10月份的消費物價指數同比增長2.7%，增幅與9月持平，同時亦符合市場預期。若剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數同比升3%，低於9月的3.1%，主要是由於新鮮蔬菜價格和旅遊費用升幅收窄所致。

政府發言人表示，由於新鮮蔬菜價格以及旅遊費用的升幅減慢，十月份基本通脹率輕微下降至3.0%。鑑於本地成本上升，以及早前新訂住宅租金上升的影響繼續浮現，未來數月的通脹率或仍有一些輕微的上升壓力。政府會繼續密切留意情況，特別是通脹對低收入人士的影響。

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