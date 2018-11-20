受到外圍股市拖累，恒生指數持續偏軟，更回落至25800 水平。但國企指數相對地靠穏，在10450 水平反覆。從技術走勢上分析，只要國指能夠在20天移動平均線上靠穩，後市仍有機會反覆向上。投資者可細注趁低吸納。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。

張曦嵐Bruce

筆者為證監會持牌人

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