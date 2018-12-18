【A股收市】內地三大指數挫逾2% 深指收挫逾200點
文章日期：2018年11月20日 15:25
內地三大指數午後跌幅擴大，均挫逾2%。上證綜指終止連升3日走勢，今早見2690點已是全日高位，其後跌幅逐步擴大，午後在醫療、軍工、電子股等板塊領跌下，約2時左右跌幅再度加劇，低見2643點，最多跌60點，全日收報2645點，跌57點或2.13%，見三周最大單日跌幅，成交額1808億元(人民幣．下同)。
深證成指上午已跌穿8000點關口，午後沽盤湧現，臨近尾市跌勢加深，低見7870點，挫238點，全日收報7879點，挫229點或2.83%，見超過一個月以來最大單日跌幅，成交額2410億元。兩市成交額合共4218億元。
創業板下滑，尾市低見1352點，最多跌41點，全日收報1355點，跌39點或2.8%，見超過一個月最大單日跌幅。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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