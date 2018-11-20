【女人揸波子】保時捷中國：平均客戶年齡37歲 女性佔四成
文章日期：2018年11月20日 14:49
保時捷今年首三季的汽車銷量為19.6萬架，按年增加6%，大中華地區共售出56254架車，佔總收入28.6%，按年升4%。保時捷中國總裁及首席執行官Ing Jens Puttfarcken（嚴博禹）表示，無意在中國建立生產線，未來依然會在德國生產，再出口至世界各地銷售。
嚴博禹解釋，保時捷作為奢侈汽車品牌，很重要的優勢是德國製造，以吸引消費者購買。
中美貿易戰影響下，中國經濟增長放緩，或影響消費者信心，嚴博禹強調，對整體汽車市場有一定影響，增長相對有所放緩。不過保時捷作為高檔品牌，加上未來將會推出更多新車款，相信可保持增長勢頭，對明年的銷售表現有信心，亦會留意內地消費者對保時捷的需求，再設立展銷中心。目前保時捷於內地共設有109個展銷中心，今年底將增至114個中心。
保時捷中國銷售副總裁蕭達表示，中國與香港的顧客群有一定差異，內地的40%客戶為女性，與其他市場的男女比例相比十分平衡，平均年齡僅37歲，相信是因為內地的男女平等，女性白手興家的機會較大，「生意做得很好」。他認為，年輕的消費群相當有活力，平均4至5年就會考慮換車，雖然明年或會出現一些挑戰，但相信仍可保持正增長。
至於香港方面，平均年齡約為40至50歲，約80%為男性客戶，與歐美市場更相似。由於市場較成熟，大多會追求新款，只要推出新車款，首年的銷量十分強勁，之後就會回落。不過香港是全球保時捷市佔率最大的市場，達3.7%，其次是德國，佔0.9%，中國則佔0.23%。
記者：蕭嘉聰
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更新時間：2018-12-18 16:10
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