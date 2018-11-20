【亞股收市】亞股隨美股跌 鴻海市值跌破一兆台幣 台股跌39點
文章日期：2018年11月20日 14:58
中美貿易戰拖累美股，亞股普遍受到拖累而下跌。隔晚蘋果大跌4%，科技股受挫，特別是蘋果供應商股價更是受壓，鴻海收市跌3.27%，報71元月市值跌破一兆元台幣大關。日股方面，更有Nissan主席涉嫌逃漏稅在日本被捕影響，股價急跌5.5%。
日經平均指數今早低開238點或1.09%，一度跌最多294點或1.35%，收報21583點，跌1.09%或238點。收市跌幅是本月13日後最大。
韓國首爾綜合指數今早低開25點或1.23%，最多跌25點或1.23%，收報2082點，跌0.86%或17點。收市跌幅是本月5日後最大。
台灣加權平均指數今早低開39點或0.4%，曾跌最多101點或1.04%，收報9743點，跌0.86%或84點。收市跌幅是本月9日後最大，並終止三連升。
澳洲股市今早高開0.04點或0%，收報5671點，跌0.38%或21點。跌幅較昨日的0.64%低。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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