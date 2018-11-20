港股今早跟隨美股有回吐，但低位承接力強，恒指低開328點後曾經跌595點，低見25776點，半日收報25890點，跌481點或1.83%；國指跌1.63%，大市半日成交459億元。

科技股跟隨美股納指受壓，騰訊（0700）、瑞聲（2018）跌超過3%；醫藥下滑，石藥（1093）業績後再挫，跌半成；中國生物製藥（1177）三生製藥（1530）跌逾3%。濠賭回軟，銀娛（0027）跌逾3%。教育、地產相關明顯有沽壓。

五礦資源（1208）今年由高位最多下跌超過五成，上月底更曾經跌穿3元支持但很快低位回升，日前重上50天線，今早跟隨大市回吐，但守住50天線反彈。雖然基本面未有太大起色，但股價反彈趨勢未完，若可以守住50天線，即大約今早低位約3.4元可投機博反彈，上望於4元料有較大阻力。

劉思明

明報資深評論員

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