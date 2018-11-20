【看淡經濟】澳洲會計師公會：中美貿易戰影響12-18個月浮現
文章日期：2018年11月20日 13:32
澳洲會計師公會發布最新香港經濟前景調查，調查訪問了178位該會在港會員，僅48%預期明年經濟增長達2%以上，較2018年有68%受訪者預期港經濟增長達2%，反映港經濟前景未如以往樂觀，認為中美貿易戰及中國經濟增長放緩對港經濟帶來負面影響的更達54%及35%。
34%受訪者認為樓價高企亦為本港經濟帶來負面因素，而近期樓市轉勢，受訪者又認為樓價太高，34%受訪者料明年要樓價要跌少於10%，25%受訪者料明年樓價跌介乎11-30%，兩個選項2018年的調查結果分別係8%及3%。
該會2018年大中華區分會副會長盧華基同時指出，貿易戰將造成短及長期影響，料企業層面影響在12到18個月浮現，但現階段中小企業由於人手及資源緊張等，仍在審視觀望。
會長何耀波則提及，31%及28%的受訪者認為大灣區規劃、港珠澳大橋及高鐵將在明年起正面影響，但由於上述人手及資源的原因，均要待更多資訊政策出台，才會計劃下一步行動，目前該會建議在貿易戰反覆下，會員或中小企宜著手管理現金流，與其他地區開展業務、商機，拓新財源，以分散風險。
至於副會長范秉維指出，在近期政府已將香港按證保險有限公司推行的「中小企融資擔保計劃」最高貸款額由目前的1200萬港元增加至1500萬港元，及延長貸款擔保期由現時的最長5年增加至7年，助中小企應對貿易戰。
至於問到美國若取消香港的獨立關稅區地位的影響，該會相信為企業及市場帶來心理影響較大，因香港主要為轉口港，而非自主出口，但當然不希望失去該地位。
記者：方楚茵
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更新時間：2018-12-18 16:10
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