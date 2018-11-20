【加密幣續跌】比特幣跌破5000美元大關 創一年新低
文章日期：2018年11月20日 13:13
比特幣(Bitcoin)價格連跌第8日，創2017年10月以來新低首次跌破5000美元大關，主要是監管當局收緊審查，將促使首次代幣發行(ICO)的發行人清空持倉。
CrypoCampare平台報價顯示，比特幣現跌14.5%，4668.26美元。
另外，據《彭博》報價機顯示，Bitcoin價格在美國交易時段下跌多達14%，亦低於4700美元後，跌幅略為收窄。在香港上午10時52分，最大數字貨幣持穩於4862美元。
美國證券交易委員會上周五宣布，對兩家加密貨幣公司首次開出民事罰單，因為兩公司沒有將ICO註冊為證券。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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