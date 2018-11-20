新世界發展（0017）執行副主席兼總經理鄭志剛表示，對未來本港樓市審慎樂觀，他們仍會按步伐推出樓盤，不會受影響，年底亦會推出項目，到明年3月亦會推出元朗項目。

在投地方面，以他所見，仍以啟德工商地皮供應為主，他們會視乎政府推出的土地去參與競投。

至於零售方面，他說，香港零售市場在黃金周表現良好，仍見單位數字增長。內地零售市場同期則見雙位數字增長，他預期，未來6至9個月內地零售增長可能有少少回調，但是仍保持雙位數字增長。

他又透露，今午在股東會上，有股東向他查詢發展前景，他指出，未來集團會在醫療、養生及保健推出服務予客户，當中涵蓋硬件及軟件，將於本周內公布具體內容。至於最近有報道提到，鄭家的家族公司擬競購富通保險，會否與新世界的醫療保健業務產生聯動方面，他並無回應。

記者：陳偉燊

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