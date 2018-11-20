騰訊（0700）主席馬化騰接受官媒訪問時說：「騰訊被命運眷顧走到今天，首先應該歸功於這個時代。」他又稱，作為互聯網平台企業的價值，主要歸結為三個方面，分別是時代、國家的利益方向一致；和民眾生活的方面融合；以及與業界的合作伙伴共同發展。

今年是騰訊成立20周年，馬化騰罕有接受《人民日報》訪問，他回顧發展歷程時表示：「有時我也會想，如果不是在深圳，騰訊還會不會是今天的騰訊？我和我的同伴們還能不能堅持下去？敢闖敢試、敢為人先、艱苦奮鬥，深圳的拓荒牛精神給了我憧憬與力量。」

馬化騰指創業的念頭早已在大學時期就萌芽，學計算機專業的他說：「1993年畢業的時候我就想過去創業，當時的想法是給客戶組裝電腦。8086、286、386到486這些早期計算機我都動手組裝過」。不過他很快就發現，這種拼體力的工作，自己很難競爭過別人，於是轉而去了深圳一家做尋呼系統的公司工作，一做就六年。

馬化騰當時開通並管理著深圳站點， 尋呼系統的工作和互聯網的體驗，讓他看到了在如火如荼的傳統尋呼通信系統與尚處於萌芽的互聯網之間，存在著一種跨界融合的可能性和新機遇，這促使他想去用互聯網的方法優化人們的通信方式。

1998年，馬化騰辭去了當時的職務，和幾個同學、朋友一起創辦了現在的騰訊，開發出一款新的即時通信軟件OICQ，即後來的QQ。他坦言：「 創業初期其實是非常艱難的，一邊是用戶數量暴漲，一邊是尚未找到商業模式，融資也艱難，甚至沒錢買服務器。幸運的是我們通過打造造血模式和盈利方法，克服了各種困難，慢慢發展起來。」

其後騰訊面對MSN及智能手機普及，移動互聯網快速發展等其他產品的嚴峻挑戰， 迫切需要全新的方向和移動端產品來實現轉型。微信正是在這個背景下誕生。馬化騰指：「 跨越難關的關鍵在於不斷地創新求變。騰訊之所以能夠拿到移動互聯網的船票，核心就是以微信為代表的一大批產品技術創新」。

如今，隨著傳統行業開始加速數字化轉型升級，互聯網進入下半場。馬化騰表示將思考如何利用雲、支付、AI、安全等基礎設施，賦能產業合作伙伴，搭建新一代的智能產業生態。「想想看，如果把10億級的用戶和專業的產業服務對接起來，幫助傳統行業實現智能化、數字化，那將會對用戶和行業產生多麼大的價值」。

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