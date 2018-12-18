隔晚美股下挫，拖累亞太區股市表現，加上A股下滑，港股亦跟隨向下，失守10天線(25902點)，一度急瀉近600點。

港股今早開市已跌穿昨日收復的50天線(26341點)，低開328點，報26043點，其後跌勢加劇，於26000點水平爭持，臨近中午收市前再突插，低見25776點，最多跌595點，半日收跌481點或1.83%，報25890點，成交金額458億元；國指跌173點或1.63%，報10458點。

恒指成份股大部分下跌，僅得兩隻上升。遭大行削目標價的石藥（1093）跌5.96%，收報16.08元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌3.16%，收報282元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低76點。

隔晚美國科技股下跌，本地科網股跟隨向下，金蝶（0268）收報7.23元，挫5.37%；中國軟件（0354）報4.61元，跌近4%；金山軟件（3888）報12.42元，3.27%。

《華爾街日報》引述知情人士指，蘋果最近幾周再度下調9月份發布的所有三款iPhone手機的生產訂單，手機設備股瑞聲（2018）收報54.2元，跌3.21%；舜宇（2382）報75.3元，跌2.96%。

受相關A股拖累，內房股下跌，中海外（0688）報26.65元，跌3.09%；華潤置地（1109）報29元，跌2.68%；碧桂園（2007）報9.15元，跌2.45%；中國恒大（3333）報19.74元，跌1.3%。

小米集團（1810）今年第三季轉虧為盈賺，半日股價成逆市奇葩，收報14.24元，升4.71%。發盈警的美圖公司（1357）半日跌6.9%，收報4.05元。

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