謝瑞麟（0417）公布，截至9月底止六個月業績，純利上升39%至2426.9萬元，每股盈利升38%至9.8仙；中期息大增128.6%至4.8仙。

期內，營業額升10%至19.1億元，其中銷售珠寶首飾收入升10%至18.87億元；服務收入升18.6%至2316.8萬元。期內，香港及澳門零售業務收入錄得15.3%升幅，當中澳門業務增加8.7%。而港澳地區的同店銷售增長為14.8%。期內，集團以加盟模式新增了25間加盟店，令加盟店總數達至207間。

集團表示，最近中美貿易戰的爆發及升級為全球及本地經濟未來的前景帶來不明朗因素。其中一個後果是人民幣的貶值，這可能對集團在本財政年度的餘下日子內於香港及中國內地的業務產生一定影響。雖然現時總結對集團表現造成的實際影響仍言之尚早，但集團將繼續於主要營運地區採取謹慎樂觀的態度。

謝瑞麟半日收報1.84元，無升跌。

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