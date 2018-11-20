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【大行點睇】石藥挫逾5% 大行削目標價

文章日期：2018年11月20日 11:56
石藥股價挫逾5%。

石藥集團（1093）首三季多賺34%，而研發費用勁增1.3倍。多間大行削石藥目標價，石藥昨日午後股價下滑，今早跌勢持續，跌穿50天線(16.872元)，現報16.1元，挫5.8%。

中金維持「買入」，目標價削13%，由27.5元下調至24元。中金指，業績輕微低於預期，因維他命C及抗生素的活性藥物成份銷售下降。該行調低公司2018至19年每股盈利預測4%至8%，至每股0.58元至0.73元。

富瑞(Jefferies)表示，石藥的核心業務仍強勁。該行相信，中央推出的集中採購政策需要較長時間才能在全國推行，料明年至2020年政策對公司影響最小，可能為公司三份產品在招標的採購清單中帶來好處。該行維持「買入」，惟目標價由30.4元削減至24.4元，以反映市場情況。

瑞信指，石藥指第三季純利及收入符合預期，但銷售及研發成本均有所上升。該行下調公司2019至20年盈測2.5%及5%。維持「跑贏大市」，目標價由22.5元削減至20.08元，反映研發及銷售成本上升。

高盛維持「買入」評級，目標價由29.02元下降至27.33元。

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1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
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3328 交通銀行5.850.030.52
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