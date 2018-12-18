由於新iPhone需求不如預期旺盛，據《華爾街日報》報導，蘋果公司最近削減了9月發布的所有三款iPhone手機的生產訂單，由原本要求一些供應商在9月至明年2月期間生產近7000萬部手機的計劃，現在最多將削減三分之一。

消息拖累蘋果股價昨晚一度大跌逾4%，低見184.99美元，收市跌4%，報185.86美元，是今年7月中以來低位。

報道指出，蘋果於上周已通知多家供應商其已再度下調iPhone XR生產計劃。日本顯示器公司JDI調低全年展望；英國芯片生產企業IQE也預計今年財務表現轉弱。

《路透社》亦引述消息指，數周前蘋果公布的第四季銷售預估低於市場預期，已對某些供應商發出預警。新機需求不如預期，加上蘋果決定推出更多機型，均導致外界難以對蘋果所需的零部件和手機數量做出預估。

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