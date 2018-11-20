【胡潤排名】騰訊知識產權競爭力不如海爾華為 僅高於神華
文章日期：2018年11月20日 10:19
胡潤研究院發布《2018中國企業知識產權競爭力報告》，海爾集團成為榜首，其後為華為，騰訊（0700）只排第22位，而神華集團排23。
排名方式是以中國企業聯合會、中國企業家協會發布的2017年中國500強企業為參考樣本，500強以外的企業如小米（1810）、美團（3690）、做柔性面板的柔宇不在本次榜單統計範圍內。對各企業在1999年以前至2018年上半年的專利申請量、專利授權量、商標申請量以及軟件著作權登記量進行統計（只計算企業在國內註冊的專利、商標、軟件著作權，並且只統計實際的研發活動所述主體，一些企業旗下控股多家子公司，子公司研發活動所產生的專利、商標、軟件著作權不在統計範圍內）進行分析，最終獲得中國知識產權競爭力100強企業。
胡潤排名榜報告指出，海爾集團第一件專利申請於1987年，在先期領先活動指標上超過了其他所有品牌，此后海爾的專利申請量穩步增長。而華為第一件專利申請於1995年，此後其專利申請量逐年增長。
至於騰訊，報告指出，騰訊自2000年之前申請的唯一一件知識產權是“OICQ”商標，之後公司的知識產權確權數量呈持續和快速增長，即使在2008年金融危機前後，騰訊的知識產權申請也依然處於高速增長趨勢中。騰訊共註冊商標22,448件，對45類商標注冊全面覆蓋，其商標註冊量超過了所有上榜的百強企業。商標註冊與企業主營業務和品牌宣傳推廣息息相關，騰訊註冊合計16,056 件，佔商標註冊總量的70%以上。
騰訊的專利維權434次，其中主動提起328次專利無效。對騰訊的專利提無效的企業中，北京百度網訊科技有限公司較為頻繁，共對其提了8次專利無效。
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26