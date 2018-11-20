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【異動板塊】科網股跟隨美股下滑 騰訊曾跌逾3%

文章日期：2018年11月20日 10:18
科網股跟隨美股下滑，騰訊股價曾跌逾3%。

隔晚美國科技股下跌，納斯達克綜合指數收跌219點或3.03%，其中谷歌母公司Alphabet、Facebook、Netflix、亞馬遜及蘋果等分別跌逾3至5%。

本地科網股跟隨向下，「股王」騰訊（0700）甫開曾低見281.2元，最多跌3.43%，現跌2.82%；中國軟件（0354）跌穿50天線(4.687元)，曾低見4.55元，挫5.21%，現報4.61元，跌近4%；金山軟件（3888）曾挫近5%，低見12.2元，現報12.46元，跌近3%；金蝶（0268）跌穿50天線(7.526元)，現報7.31元，更跌4.32%；閱文（0772）亦跌穿50天線(45.495元)，現報44.65元，跌3.88%。

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