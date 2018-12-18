中美貿易戰火重燃，加上蘋果iPhone 銷量不似預期，港股今早隨美股下挫，今早低開328點或1.25%，報26043點，成交金額16億元；國指今早低開137點或1.3%，報10493點。

騰訊（0700）跟隨外圍科技股下跌2.4%，報284.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低58點。石藥（1093）再跌2.46%，報16.68元，是跌幅最大的藍籌。太古（0019）升1.08%，報89.3元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）升0.45%，報77.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點。

《華爾街日報》引述知情人士的話報道指，蘋果最近幾周再度下調了9月份發布的所有三款iPhone手機的生產訂單，手機設備股瑞聲（2018）跌2.32%，報54.7元；舜宇（2382）跌2%，報76.05元。

中國聯通（0762）公佈10月運營數據，期內移動出賬用戶累計3.115億戶，淨增167.7萬戶，較9月份的261萬戶有所放緩；10月的4G用戶累計2.16億戶，淨增204.2萬戶，對比9月份淨增300.5萬戶，增速有所減慢。今早開市跌0.79%，報8.78元。

小米集團（1810）公布，截至9月底止業績，今年第三季虧轉盈賺24.8億元(人民幣‧下同)，去年同期則虧損109.9億元。截至於2018年10月26日，今年智能手機出貨量已超過1億部。在智能手機銷量及平均售價增長的共同推動下，期內智能手機分部的收入約350億元，較去年同期增長36.1%。今早升0.44%。

美圖公司（1357）發布盈利警告。集團表示，根據截至今年10月底止的十個月管理帳目，集團預期今年度將錄得約9.5億元至12億元(人民幣‧下同)之間的淨虧損，去年同期則錄得淨虧損1.97億元。同時，亦公布與小米簽訂戰略合作協議，美圖將授權小米設計、研發、生產、銷售及推廣日後所有美圖品牌智能手機及部分智能硬件產品，根據協議，美圖在首階段合作會收取相關合作手機業務毛利的一成作為授權費用。美圖今早跌5.9%，報4.09元。

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