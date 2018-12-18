《路透社》引述中國駐世界貿易組織(WTO)大使張向晨表示，中國計劃很快提出改革該組織建議。

張向晨上周五在巴黎一個WTO會議上說，中國將聯署歐盟關於改革WTO上訴機構的提案；又說在會議上認真聽取了有關中國的評論和抱怨。

張向晨稱，中國願意討論產能過剩等問題的根源，但不會接受強加的觀點。如果有人想以改革的名義將中國置於定制的貿易規則束縛中，以限制中國的發展，他們將會非常失望；如果這是一次真正的改革，中國將繼續推進，若這是陷阱，中國都應該會遠離。

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