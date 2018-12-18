即時財經新聞

【貿易改革】中國據報計劃提出WTO改革方案 

文章日期：2018年11月20日 09:21
中國據報計劃提出WTO改革方案。

《路透社》引述中國駐世界貿易組織(WTO)大使張向晨表示，中國計劃很快提出改革該組織建議。

張向晨上周五在巴黎一個WTO會議上說，中國將聯署歐盟關於改革WTO上訴機構的提案；又說在會議上認真聽取了有關中國的評論和抱怨。

張向晨稱，中國願意討論產能過剩等問題的根源，但不會接受強加的觀點。如果有人想以改革的名義將中國置於定制的貿易規則束縛中，以限制中國的發展，他們將會非常失望；如果這是一次真正的改革，中國將繼續推進，若這是陷阱，中國都應該會遠離。

其他報道：

【證監叫停】證監再出手 今早將華瀚健康產業停牌

【貿易改革】中國據報計劃提出WTO改革方案 

上一頁
下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

【有片：埋身擊】恒指持續偏軟 國指可細注趁低吸納

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片