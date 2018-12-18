美股隔晚挫逾390點，港股ADR亦跌285點，或1.09%，跌至26087點，港股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.88%，折合報285.73元；匯控（0005）跌0.6%，折合報65.65元；建行（0939）跌1.56%，折合報6.46元。

中美1年期利差早前出現倒掛(即中國債息低於美國債息，目前中債息為2.56%，美債息為2.66%)，官媒今早指人民幣不會破7，但利差倒掛情況持續，似乎市場壓力會使人民幣偏弱的機會較高，港股亦會受壓。

今日焦點股份可留意：

中國聯通（0762）公佈10月運營數據，期內移動出賬用戶累計3.115億戶，淨增167.7萬戶，較9月份的261萬戶有所放緩；10月的4G用戶累計2.16億戶，淨增204.2萬戶，對比9月份淨增300.5萬戶，增速有所減慢。

小米集團（1810）公布，截至9月底止業績，今年第三季虧轉盈賺24.8億元(人民幣‧下同)，去年同期則虧損109.9億元。截至於2018年10月26日，今年智能手機出貨量已超過1億部。在智能手機銷量及平均售價增長的共同推動下，期內智能手機分部的收入約350億元，較去年同期增長36.1%。

美圖公司（1357）發布盈利警告。集團表示，根據截至今年10月底止的十個月管理帳目，集團預期今年度將錄得約9.5億元至12億元(人民幣‧下同)之間的淨虧損，去年同期則錄得淨虧損1.97億元。同時，亦公布與小米簽訂戰略合作協議，美圖將授權小米設計、研發、生產、銷售及推廣日後所有美圖品牌智能手機及部分智能硬件產品，根據協議，美圖在首階段合作會收取相關合作手機業務毛利的一成作為授權費用。

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