【歐美戰報】中美角力、iPhone削單 道指跌395點
文章日期：2018年11月20日 08:15
中美貿易戰可能升級，悲觀情緒成為市場下跌的原因，並反映於波音股價之上，另外，《華爾街日報》引述知情人士的話報道指，蘋果最近幾周再度下調了9月份發布的所有三款iPhone手機的生產訂單，亦拖低蘋果，以至一眾科技股的表現，道指曾挫最多512點。
道瓊斯工業平均指數收跌395點，跌幅1.56%，報25017點。標普500指數收跌45點，跌幅1.67%，報2690點。納斯達克綜合指數收跌219點，或3.03%，報7028點。
波音跌4.4%，報320.94美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低101點，而Travelers，升1.36%，報130.52元，貢獻道指11點。
科技股方面，蘋果收市報185.86元，跌3.96%，亦拖低道指52點，谷歌母公司Alphabet收市報1027.42元，跌3.82%，亞馬遜收市報1512.29元，跌5.09%，Facebook收市報131.55元，跌5.71%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.73%，報355點。德國DAX指數收跌0.86%，報11244點；法國CAC 40指數跌0.8%，報4985點；英國富時100指數收跌0.19%，報7000點。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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