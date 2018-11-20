恒指昨日升188點，收報26,372點，成交金額803億元。市場對於本月底阿根廷G20峰會期間國家主席習近平與美國總統特朗普會面成果的消息比較正面，中美貿易戰緩和，現時至月底形成「蜜月期」，利好港股投資氣氛。

不過，港股成交疲弱，反映市場半信半疑，對入市態度保守，因此貿易戰消息的反覆，都可能對市場造成短暫震盪，但相信不影響股市向好趨勢。

相反，倘若恒指向上突破，加上粉飾櫥窗的憧憬，帶動情緒變得高漲，令資金追貨成交攀升，將提高警覺。畢章中美貿易戰結果難料，但利好預期已透支及反映，反高潮落幕機會不小。

再過多1個半月，跟入新的一年，券商陸續對明年投資發表展望，此除了可以視為對明年投資部署的前瞻外，其實對於年底前資金重新配置有啟示作用，意味有利相關股份熱身。高盛展望未來兩年香港樓市可能下跌15%至20%，加上股市受到不利的消息影響及盈利進一步下跌，予香港市場減持評級。

人幣疲弱 本地零售至明年初難樂觀

事實上，近一兩個月本地銀行並沒有跟隨港股做好，反而反覆向下，已反映出市場憂慮；近日本地地產股無疑有明顯反彈，但人民幣貶值及疲弱背景下，連同本地零售股在年底至明年初難以樂觀。

至於中國市場，高盛認為回報有提升空間，該行認為由於中國股市已從高位大幅回落，跌至有利位置，在較低估值、盈利增長高於區內情况，加上中國財政貨幣政策有機會放鬆，以及2019年稍後時間中美貿易摩擦暫緩，均有利提高回報，所以維持中國增持評級。

該行並列出明年中國五大投資主題：包括風險相對回報吸引的A股市場的；廉宜的防守性股份；人民幣貶值受惠股；該行的新中國漂亮50（New China Nifty Fifty），以及受惠重組民企。

所謂新中國漂亮50是該行挑選受惠中國逐步轉型科網、高端製造、消費、醫療的中國新經濟概念，但經過今年重創後，估值修復需要時間，加上科網、醫藥、教育政策風險上升，短期後難出現去年強勁升勢。高盛亦預期中國漂亮50要到明年下半年將會取回市場領導地位。

平保跑贏恒指國指 穩健之選

目前而言，內地投資氣氛改善，內險股更實在是資金相對穩健選擇。平保（2318）上月公布第三季業績，以至剛公布10月份的營運數據，均顯示公司各業務發展穩健，尤其是在金融科技方面，業務價值逐步釋放及改善生產力，增強公司在行業優勢。加上第四季內地A股跌勢緩和，亦有利平保業績的表現。

走勢上，平保於8月跌至67元低位後，股價跑贏恒指與國指，至年底有望繼續吸引資金流入。

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