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【賣樓套現】壹傳媒4.5億售台灣物業 售後租回維持在台業務

文章日期：2018年11月19日 23:18

壹傳媒（0282）發公告，落實以17.939億元新台幣（約4.547億港元），向台灣人壽出售台北市兩幢辦公大樓及120個車位。完成交易後，壹傳媒將租回約五成面積作辦公室用途，合約期10年。集團表示，套現所得大部分會用於還債，其餘約3.476億元新台幣（約8811.15萬港元）則撥作營運資金。

壹傳媒預期，是次出售會錄得2.739億元的除稅及開支前收益，是次出售項目，有助將投資套現及釋放價值，並用於加強現金流，並提升營運資金狀況，讓其可為未來發展而重新分配其資源。

集團表示，由於擬集中於數碼業務，預期售後租回部分辦公室將足夠應付台灣的業務營運。是次出售項目套現所得，有14億元新台幣用於償還銀行貸款，餘額3.476億元新台幣用於一般營運資金，用於網上內容創作投資、為廣告商發展數碼內容合作產品及增加數據分析。其亦擬繼續在台灣經營印刷業務。

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