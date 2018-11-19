【京東季績】京東第三季持續經營業務蝕6.5億人民幣
文章日期：2018年11月19日 19:27
內地電商巨企京東公布第三季業績，期內淨收入按年增長 25.1%至1048億元（人民幣‧下同），遜於市場預期的中位數1057億元；持續經營業務虧損達6.5億元，去年同期的持續經營業務為賺5.02億元；按非美國通用會計準則（Non-GAAP）的持續經營業務淨利潤則減少65.6%至6.38億元。
在美國通用會計準則下（GAAP），集團歸於普通股股東的持續經營業務淨利潤則為30億元，按年增長2倍；而在非美國通用會計準則下，歸於普通股股東的持續經營業務淨利潤為12億元，較去年同期的22億元減少45.5%。
核心業務的京東商城經營利潤率為2.2%，按年下跌0.1個百分點；GMV同比增長30.5%至3948億元。截至9月底，京東過去12 個月活躍用戶數為3.052億，較去年同期增長14.6%。集團預計，第四季淨收入介乎於1300億至1350億元，按年增長約18%至23%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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