美圖公司（1357）發布盈利警告。集團表示，根據截至今年10月底止的十個月管理帳目，集團預期今年度將錄得約9.5億元至12億元(人民幣‧下同)之間的淨虧損，去年同期則錄得淨虧損1.97億元。

集團表示，智能硬件分部的收入減少，是由於2018年與2017年相比推出較少的手機型號導致智能手機的銷量及出貨量減少。集團於2017年推出5款新手機型號，而2018年僅推出1款；為了應對2018年下半年更為激烈的競爭環境，將M系列的售價調低，導致2018下半年智能手機之平均售價下降。

由於平均售價下降，智能手機銷售產生的毛利潤在2018下半年快速下降。雖然在互聯網業務之毛利潤在2018年下半年持續增長，但預期該增長無法抵消智能手機業務之毛利潤下滑，從而導致集團總體毛利潤下降。鑑於智能手機市場的競爭激烈程度在2018年下半年進一步加劇，智能手機業務可能也將不再盈利。

集團預計2018年下半年大部分的淨虧損增量將來自智能手機業務。 但是，預計該等虧損在與小米的授權安排下的合作智能手機銷售量達到指定數量後將不會再出現。

此外，集團預期將產生若干與重組現有智能手機業務相關的非經常性開支。集團最近決定於2018年11月30日關閉其電子商務平台美圖美妝，以集中資源實施圍繞「美和社交」新戰略，預期也會產生與此相關的某些非經常性開支。

還有，集團市場及銷售費用之增加，尤其是約2億元的若干綜藝節目的一次性冠名權費和相關市場推廣費用。該等費用與集團之社交平台與智能手機業務之品牌推廣相關。

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