小米（1810）公布與美圖（1357）簽訂戰略合作協議，美圖將授權小米設計、研發、生產、銷售及推廣日後所有美圖品牌智能手機及部分智能硬件產品，根據協議，美圖在首階段合作會收取相關合作手機業務毛利的一成作為授權費用。

小米表示，通過雙方的戰略夥伴關係，由美圖提供的影像算法和技術，將有助兩間公司合作為智能手機用戶提供更好的拍照體驗；小米則會利用公司在硬件、軟件、AI、互聯網服務，供應鏈及高效的新零售網絡方面的能力，促進雙方手機業務增長。此外，美圖擁有大量女性用戶，亦將幫助小米繼續擴大及豐富用戶基礎。

根據合作協議，美圖將授權小米，負責除美圖V7型號外，所有日後發佈的美圖品牌智能手機及某些智能硬件產品的設計、研發、生產、業務運營、銷售和推廣業務，而美圖只負責合作智能手機鏡頭中與圖像相關的某些算法和技術。授權費用方面，在雙方第一階段合作，美圖將向小米收取美圖手機業務毛利的一成作為授權費，當累計收取特定金額費用後，合作會進入第二階段，小米每年只需向美圖支付特定金額，保底價為1000萬美元（約7800萬美元）。

翻查美圖去年度業績，來自智能硬件業務毛利約8.6億元人民幣，假設去年已開始戰略合作，相當於美圖可收取約8600萬元人民幣。

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