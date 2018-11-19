新城廣播公司公布「商場數碼消費體驗」調查結果，調查於今年10月11至28日，以網上問卷形式，共收集4797個回應。調查結果顯示，用戶於本地購物時，較多使用的付款方式有所轉變，電子錢包由去年的15%跌至12%，EPS則由16%大減至6.5%，信用卡則大增13個百分點至38%，第二至三名為現金及八達通，分別佔26%及17%。受訪者當中，分別有21.3%及21.1%人士曾使用微信支付及支付寶，是眾多電子錢包中排行首一、二名，第三名為Apple Pay，共有20.6%。

智慧城市聯盟會長楊全盛認為，市場現時更著重付款方式的優惠及方便程度，而電子錢包比EPS更為方便，加上電子錢包以進取優惠吸引顧客使用，收取商戶的手續費亦較低，使今年的調查比例有所改變。不過，八達通付款始終更快捷，不會完全被取代，預計未來中至高消費金額會以電子錢包為主。

香港市務學會主席凌羽一指出，內地較早已推行電子錢包，除了付款亦是生活的一部分，未來電子錢包以自家平台加上營銷策略，將會是決勝的關鍵之處。

記者：蕭嘉聰

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