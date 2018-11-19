【小米季績】第三季智能手機收入增長36% 首十月出貨量逾億
文章日期：2018年11月19日 18:16
小米集團（1810）公布，截至於2018年10月26日，今年智能手機出貨量已超過1億部。在智能手機銷量及平均售價增長的共同推動下，期內智能手機分部的收入約350億元，較去年同期增長36.1%。期內，智能手機銷量高達3330萬部，較去年同季度增長20.4%。截至2018年10月9日，集團的小米8 旗艦系列出貨量達到600萬部。
集團又表示，於內地的智能手機平均售價延續2018年第二季度的趨勢持續增長。期內，智能手機在中國大陸的平均售價較去年同季度增長16%，較2018年第二季度增長4%。
由於西歐出貨量比重的增加，中國大陸境外智能手機的平均售價亦增長18%。根據管理賬目，2018年第三季度，售價在2000元以上的智能手機貢獻的收入佔整體智能手機總收入的31%。
另外，受惠內地變現能力增強，互聯網服務分部收入於第三季同比增長85.5%至47億元。廣告收入同比增長109.8%至32億元。互聯網增值服務的收入同比增長49.7%至15億元。其中，遊戲收入6.525億元，同比增長12%。其他互聯網增值服務收入同比增長98.6%至8.927億元，主要得益於互聯網金融業務及有品電商平台收入貢獻的增長。
由於智能手機銷量及用戶使用增加，MIUI每月活躍用戶由2017年9月的156.5百萬人增長43.4%至2018年9月的224.4百萬人。回顧季度的每名MIUI用戶平均收入較去年同期增長29.4%至21.1元。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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