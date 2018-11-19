小米集團（1810）公布，截至9月底止業績，今年第三季虧轉盈賺24.8億元(人民幣‧下同)，去年同期則虧損109.9億元。期內按非國際財務準則計算，經調整利潤為28.85億元，按年增17%。收入則升49%至508.46億元。集團表示，所有業務分部收入均強勁增長，其中IoT與生活消費產品分部增長最為迅速。

今年首三季度，集團收入升64%至1304.9億元；同樣虧轉盈賺100.85億元，去年同期則蝕308.26億元。期內，經調整利潤為67.01億元，按年升39%。

2018年第三季度，IoT與生活消費產品分部的收入為108億元，較去年同期增長89.8%，智能電視銷售快速增長的貢獻最為顯著。除智能電視業務強勁增長之外，筆記本電腦，小米手環及米家電動滑板車等為代表的生態鏈產品業務亦保持穩健增長。

智能電視的全球銷量於2018年第三季度同比增長198.5%。截至2018年前九個月，智能電視的全球銷量達到5.2百萬部。

【小米季績】第三季智能手機收入增長36% 首十月出貨量逾億

【瑪麗逃犯】李亮持股中國環保科技︰營運及財務正常

【長做長有…】馬時亨續任港鐵主席至明年6月底

【港股收市】港股三連升 收復50天線 收升188點