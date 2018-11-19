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【需求減少？】蘋果供應商據報削3款新iPhone生產訂單

文章日期：2018年11月19日 18:04
蘋果供應商據報削3款新iPhone生產訂單。

《華爾街日報》引述知情人士報道，近幾星期，蘋果公司削減在9月推出三款iPhone型號的生產訂單，令蘋果供應商及裝置手機和組件的工人感到憂慮。

該人士指，蘋果的新款iPhone需求低於預期，以及公司決定提供更多型號的產品，造成其供應鏈混亂，並且更難以預測其所需的組件和手機數量。

報道又引述供應商的管理層稱，自從蘋果開始發布3款旗艦型號，而非去年推出三種旗艦型號後，iPhone產量削減，令他們感到憂慮，更令他們對蘋果預測需求能力感擔憂。

該報道指，蘋果公司於過去一周曾向數家供應商表示，再次削減iPhone XR的生產計劃，因為蘋果公司正面臨在成熟的智能手機市場、以及來自中國生產商等的激烈競爭。

蘋果公司否認有關消息。

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