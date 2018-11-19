【需求減少？】蘋果供應商據報削3款新iPhone生產訂單
文章日期：2018年11月19日 18:04
《華爾街日報》引述知情人士報道，近幾星期，蘋果公司削減在9月推出三款iPhone型號的生產訂單，令蘋果供應商及裝置手機和組件的工人感到憂慮。
該人士指，蘋果的新款iPhone需求低於預期，以及公司決定提供更多型號的產品，造成其供應鏈混亂，並且更難以預測其所需的組件和手機數量。
報道又引述供應商的管理層稱，自從蘋果開始發布3款旗艦型號，而非去年推出三種旗艦型號後，iPhone產量削減，令他們感到憂慮，更令他們對蘋果預測需求能力感擔憂。
該報道指，蘋果公司於過去一周曾向數家供應商表示，再次削減iPhone XR的生產計劃，因為蘋果公司正面臨在成熟的智能手機市場、以及來自中國生產商等的激烈競爭。
蘋果公司否認有關消息。
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26