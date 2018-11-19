昨日傳出瑪麗醫院越柙犯為中國環保科技（0646）的主要股東李亮，中國環保科技公布指，已注意到有關李亮的最近新聞，但其業務營運及財務狀況屬正常。

中國環保科技指，日常業務營運及管理由董事會及高級管理團隊承擔，目前預期該新聞不會對集團的日常業務營運造成任何即時及重大影響。董事會將進一步評估相關影響，並將在必要時作出進一步公告。

有資料顯示，李亮是香港上市公司中國環保科技（646）的股東，同時擔任全球連鎖生殖醫學機構「PFI太平洋生殖醫學中心」醫療總監，畢業於英國劍橋大學內外全科醫學士、神經生理學博士，為新加坡國立大學醫學院生殖醫學認證醫生。

李亮被暫控一項「逃離合法羈押」罪，案件今日在東區裁判法院提堂。

中國環保科技在上周五暴跌49%，今日先跌後升，曾低見0.037元，收升13.46%，報0.059元。

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