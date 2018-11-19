德國金融科技企業孵化器Finleap公告，中國平安（2318）牽頭的投資者，入股，注資4150萬歐元（約3.71億港元）。Finleap發言人指，中國平安投資佔4000萬歐元。彭博引述消息人士表示，Finleap估值約為3億歐元。

Finleap公告指，新資金將幫助公司進一步成長，投資新技術發展，以及擴展至其他地區。公司的策略投資者除了平安全球領航基金外，亦包括漢諾威再保險、日本思佰益等。

平安全球領航基金董事總經理Donald Lacey表示，平安將利用其人工智能和區塊鏈專業加快Finleap發展，並進入中國市場。

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