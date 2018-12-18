港股跟隨A股上揚，連升三日。恒指今日開市早段高見26397點，最多升213點，已見全日高位，其後升幅收窄，曾一度倒跌，午後於26200點至26360點區間橫行，全日收報26372點，升188點或0.72%，收復50天線(26256點)，成交金額803億元；國指升47點或0.45%，報10631點。

藍籌手機設備股造好，瑞聲（2018）升4.67%，收報56元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）升3.5%，收報77.6元。國際金融股個別發展，友邦（1299）破頂，全日升1.47%，收報65.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻34點；匯控（0005）跌0.23%，收報66.05元。

騰訊（0700）與東南亞電商及遊戲公司SEA簽署意向書，就長期遊戲發行開展合作，騰訊午後股價曾遍軟，全日升0.28%，收報291.2元。

小米（1810）收市後公布第三季業績，今日股造好，全日收報13.66元，升5.6%。傳被小米收購旗下手機業務資產的美圖（1357）全日收報4.39元，跌1.8%。

本地地產股及收租上揚，希慎（0014）升3.8%，收報39.7元；恒隆地產（0101）升3.58%，收報15.64元；新地（0016）升3.28%，收報110.1元。

消息指，本月內地多地按揭利率出現鬆動，放款加速，「首付貸」捲土重來，內房股跟隨A股同業造好，萬科（2202）收報28元，升5.5%；進一步發美債的中國恒大（3333）報20元，升5.2%；華潤置地（1109）報29.8元，升4.6%。

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