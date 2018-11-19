經歷過風高浪急的2018年10月，踏入11月環球市場終於由宏觀經濟及地緣政治因素，重新聚焦個別公司的基本因素。美國大型上市股份，大多已公布第三季度業績，雖則季度業績普遍符合市場預期，不少管理層已先後下調第四季營運表現預測，最新的受害者為大型網絡遊戲晶片生產商英偉達（Nvidia），該公司大幅下調來季晶片銷售預測，股價於上周五晚應聲急挫近19%。從種種迹象顯示，美股最美好的時光已成過去，投資者要有美國經濟或於不久將來見頂回落的心理準備。

受累於內地嚴苛的經濟政策與美國貿易威脅雙重夾擊，中資股在6月至10月，大多已先後錄得極大的股價調整。反觀，美股在9月底前，投資者仍然沉醉於迷人的熱鬧市場氣氛之中。不少投資者仍然堅信，中國經濟表現回落，與美股沒有半點關係，卻忘記了中國是多家美資科技公司的其中一個最大顧客。蘋果電腦及英偉達最新的季度業績，充分顯示中國消費者需求回落，以及政府對網絡遊戲市場的政策打壓，不單對亞洲的蘋果供應鏈及騰訊（0700）的業績有負面的影響，同樣打擊蘋果及英偉達的盈利前景。

環球一體化 巨企股價互相影響

騰訊上周公布的第三季度業績，表現其實沒有多大驚喜，若扣除特殊收益，實際營運盈利只是按年微升3%，是自2004年上市以來最差的季度業績。然而，由於騰訊股價已自年初高位大幅回落超過40%，股價於業績後反而有人趁壞消息獲證實（或業績沒有市場原先預期那麼差）而反彈。反觀英偉達在業績公布後股價急挫，反映市場對管理層公布的來季收入指引沒有足夠的心理準備。

英偉達的來季業績展望，就如深水炸彈一樣，不單炸散了自己公司的股價，就連日本的電子遊戲開發商任天堂，亦於上周五單日急挫逾9%。相關股份的股價表現，說明了在全球一體化之下，不同企業之間的業務關係錯綜複雜，而國與國之間的貿易糾紛，亦勢必對全球經濟造成不同程度的打擊，所謂的贏家，只是對自身經濟的創傷較少，慘勝而已。

本月29日，中美兩國領袖將於阿根廷的G20峰會中會面，最近有消息指兩國在經濟上敵對的態度或有所紓緩。假如消息屬實，中港股市或將暫時鬆一口氣。從11月初以來的市場反應看，中港股市確實開始對負面消息有較佳的「免疫力」，包括最近醫護及教育行業的進一步行政打壓措施，市場反應已較早輪溫和，股價亦已拒絕再見新低。

中港股市開始對負面消息「免疫」

不過，美股作為全球金融市場的火車頭，一旦證實當地市場由牛入熊，恐怕即使先跌打了底的中港股市，亦很難有逆市急升的能耐。除非中美關係真的能重拾舊歡，否則的話，港股或將於11月底之後，再次受制於搖擺不定的中國政策，以及來自國際地緣政治的風險。然而，與美股位高勢危的情况不同，先行轉弱的中港股市，或有望早於美股見底。早前因應港股表現欠佳而大舉走資美國的投資者，今次未必能夠嘗到任何甜頭。

（作者客戶持有蘋果及騰訊好倉，以及英偉達淡倉）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

林少陽

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