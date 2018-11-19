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【A股收市】滬深兩市三連升 上證2700之上收市

文章日期：2018年11月19日 15:22
滬深兩市三連升。

滬深兩市連升三日，創業板全日收跌。上證綜指上午表現反覆靠穩，在金融、地產板帶動下，午後升幅逐步擴大，升穿二千七水平，以2703點全日最高位收市，升24點或0.9%，成交額1965億元(人民幣．下同)。

深證成指於8060點水平好淡爭持，臨近尾市表現回穩，並升幅逐步擴大，升穿8100水平，全日以8108點最高位收市，升46點或0.6%，成交額2435億元。兩市成交額合共4401億元。

創業板表現向下，全日大部分時間於1400點以下橫行，收報1394點，跌8點或0.6%。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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