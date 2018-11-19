玩具反斗城亞洲上周五公布新合資股權架構，馮氏零售股權由15%增持至21%，成為公司最大股東。公司總裁及首席執行官卓康彥指出，亞洲業務與美國玩具反斗城已完全分割，未來會繼續擴展亞洲業務，並加大投入電子商貿及資訊科技的發展。

玩具反斗城亞洲業務共遍及10個地區及國家，卓康彥表示，公司2018年內開設49間門店，明年預計開設68間分店，主要位於中國及日本，前者會佔40至50間店舖，日本則計劃以小型店為主，另外亦有意於印尼及越南市場發展業務。由於門店增加，相關部門亦要增聘人手，包括物流、供應鏈、市場部，相信員工人數會數以百計地增加。

香港方面，卓康彥透露近4至5年的收入均有雙位數字增長，但未有回應香港的開店計劃。

雖然內地受中美貿易戰影響，經濟增長放緩，不過卓康彥認為，內地依然處於發展狀態，現時過早談及貿易戰影響，公司會繼續留意貿易戰的發展。他預計，如果貿戰維持一段長時間，不穩定因素會減低消費者信心，甚至影響製造業。

公司首席財務官葛斐坦言，美國玩具反斗城破產肯定影響公司的發展，部分業主亦擔心及顧慮亞洲業務會否倒閉，今次的交易經歷10個月時間，重整股權架構，有助公司未來發展。

問及公司會否計劃上市，卓康彥表示，公司目前專注在現有業務，未來會留意任何提升公司價值的機會。

記者︰蕭嘉聰

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