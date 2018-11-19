【有片：選股王】明年樓市政策料鬆綁 邊隻內房股有望追落後？
文章日期：2018年11月19日 12:42
港股今早繼續造好，但高位有回吐壓力。恒指高開後最多升213點，高見26397點受阻回落，曾經收回原形甚至倒跌，但很快低位回升，半日收報26290點，升106點或0.41%；國指升0.28%。大市半日成交445億元。
大市普遍向好，科技股做好，瑞聲（2018）升逾半成，舜宇（2382）升近4%；本地及內地的地產股做好，新地（0016）升逾2%至1個月新高；融創（1918）恒大（3333）升超過2%。石藥（1093）中生製藥（1177）公布季度業績反彈。汽車比亞迪（1211）、機械設備重汽（3808）、體育用品股李寧（2331）等強勢。
隨着內地經濟下行壓力增，加上樓市轉弱，樓市政策風險已大幅下降，市場預計明年或有政策鬆綁，有利經營穩健大型發展商。相對中國海外（0688）、華潤置地（1109）、龍湖（0960）等，世房（0813）表現仍相對落後，早前回落至20天線16.5元回升，今早升破50天線，中線有望向前大型橫行底約20元水平進發。止蝕位放在20天線，現時約16.8元。
劉思明
明報投資版資深評論員
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