中國銀保監會副主席周亮出席財新峰會時表示，銀保監會正在制定支持「民營經濟發展的指導意見」，將在本周上報黨中央及國務院。他強調，要多做雪中送炭的事，對暫時遇到困難，但具有發展前景、生產經營正常的民營企業，不要盲目抽貸、斷貸。

據他介紹，措施將為民營經濟營造良好環境，「打通金融和實體經濟循環中間的腸梗阻和中梗阻，特別是要打通毛細血管的微循環」。而銀保監會會堅決落實「兩個毫不動搖」，對國有和民營經濟一視同仁，對大中小企業平等對待，特別是要求銀行保險機構采取有力、有效的措施，緩解民營企業和小微企業融資難及貴的問題。

他指出，不能只顧銀行保險機構自身的效益，更多地要關注實體經濟的效益。因企業是市場主體，民眾購買力需求才能轉化為市場真正的潛力。而金融發展離不開實體經濟，他們是「衣食父母」，故下一步將要更好地按照中央的要求聚焦為實體經濟服務上，用實際行動來做出金融貢獻，為經濟的高質量發展提供一份助力。

他又特別提到，對於出現股票質押融資平倉風險的民營企業，應採取補充抵質押品的增信方式緩釋風險，又要允許保險資產管理公司設立專項產品，參與化解上市公司和民營企業股票質押的流動性風險等。

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