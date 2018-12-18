港股今早表現反覆向上，呈V形走勢。恒指高開95點或0.37%，報26278點，早段高見26397點，最多升213點後，後繼無力，升幅逐步收窄，更一度倒跌，跌穿50天線(26254點)，低見26146點，最多跌37點，半日升106點或0.41%，收報26290點，成交金額444億元；國指升29點或0.28%，報10613點。

藍籌手機設備股造好，瑞聲（2018）升5.51%，收報56.45元，是升幅最大的藍籌；舜宇（2382）升2.4%，收報77.35元。藍籌醫藥股反彈，中國生物製藥（1177）和石藥（1093）均升2%，半日分別收報7.51元和17.74元。

友邦（1299）升1.47%，收報65.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻34點。蒙牛（2319）跌2.4%，收報24.4元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）半日報291.8元，升0.5%；中移動（0941）報77元，升0.2%。

本地地產股向上，恒隆地產（0101）半日收報15.46元，升2.4%；新地（0016）報109元，升2.3%；信置（0083）報12.96元，升1.6%；太古地產（1972）報29.4元，升1.4%，收租股希慎（0014）升2.1%，報39.05元。

消息指，本月內地多地按揭利率出現鬆動，放款加速，「首付貸」捲土重來，內房股跟隨A股同業造好，萬科（2202）收報27.75元，升4.5%；進一步發美債的中國恒大（3333）報19.56元，升2.8%；中海外（0688）報26.75元，升1.1%。

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