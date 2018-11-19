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【一如以往】鄭家純：港樓價料上落10%

文章日期：2018年11月19日 12:22
鄭家純：港樓價料上落10%。(劉焌陶攝)

雖然現在樓價近期轉角，新世界發展（0017）主席鄭家純被問及如何看樓市時，他指出，樓價會平穩發展，預期會上落10%。至於新世界會否重啟私有化新世界百貨（0825）方面，他明言表示不評論有關事情。

至於新世界發展今年會否加人工，他謂，尚未有定案。

記者：陳偉燊

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更新時間：2018-12-18 16:10
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